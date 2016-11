Soome loob Venemaa inforünnakute vastu hübriidohtude keskuse

Ohtude seas, millega Helsingisse loodav keskus tegelema hakkab, on Venemaa desinformatsioonioperatsioonid ja äärmusrühmituse ISIS uued taktikad. Liikmesriikide teavitamiseks kasutatakse Euroopa ekspertide võrku.

«Eesmärk on suurendada vastupanuvõimet ja valmistada osalejaid ette hübriidohtude vastu,» ütles Soome peaministri büroo ELi osakonna juhataja Jori Arvonen Euroopa uue hübriidohtude kompetentsikeskuse loomisest teatades.

Arvoneni sõnul on Soome algatusele avaldanud toetust ELi välisteenistus, NATO sekretariaat ning USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Hispaania ja Itaalia. Esialgu on siiski veel vara rääkida sellest, millised riigid on ametlikult valmis keskust rahastama, lisas Arvonen.

Järgmisel aastal loodava keskuse esialgne eelarve on umbes kaks miljonit eurot, millest enamiku eraldab Soome.

Eesti toetab keskuse loomist

Soome teatas hübriidoivakeskuse loomise kavast juba varem. Pärast septembrikuist Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumist Bratislavas ütles kaitseminister Hannes Hanso Postimehele, et Eesti nagu ka paljud teised ühenduse liikmesmaad toetavad Soome taolist kava.

«Ma ei saa praegu öelda, kas me hakkame sinna kohe oma eksperte saatma, aga igatahes me toetame seda protsessi,» ütles kaitseministri ametist lahkuv Hanso vastuseks küsimusele, kas Eesti võiks keskusega liituda.