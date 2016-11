Norra politsei võttis vahele hiiglasliku pedofiiliavõrgustiku

Politseioperatsioon nimega «Pime ruum» paljastas hulgaliselt lastevastaseid jubedusi – kokku 150 terabaidi jagu fotosid, videosid ja erinevate internetivõrgustike suhtluslogisid.

«Materjal tõestab igas vanuses laste, nende hulgas ka imikute, ahistamist,» sõnas operatsiooni ülem Hilde Reikrås eilsel pressikonverentsil.

Reikrås tõi ka näiteid ahistamise ulatusest: «Materjali hulgas on muuhulgas kujutisi vahekorrast imikutega, laste kinnisidumisest, laste vahekorrast loomadega ja laste omavahelistest seksuaalvahekordadest.»

Lääne politseiprefektuur vahistas 20 inimest 51 asjaosalisest. 31 inimest on pärit teistest piirkondadest ja nende süüasjad on alles uurimisel. Üks uurimise all viibiv inimene asub välisriigis.

Politsei rõhutas, et operatsioon ei paljastanud mitte ühe, vaid mitu pedofiiliavõrgustikku.

«Meil on tõendeid, et sarnaste huvidega inimesed kohtusid üksteisega nn tumedas veebis, kus said segamatult oma tegevusega jätkata,» sõnas Reikrås. «Nende ringis oli ka mitu heade IT-oskustega inimest. Nad kasutasid oma jälgede peitmiseks krüptimist.»

Reikrås lisas, et kõik asjaosalised olid meessoost. Ühel neist oli rase tüdruksõber ning mees arutas teise asjaosalisega plaane lapse sündides teda seksuaalselt ahistada.

Mõned süüalustest tegid oma väärkohtlemisest ka internetis otseülekandeid ja sooritasid oma laste kallal jõledusi.

Süüdistatavate seas on ka kaks riigiametnikku, üks õpetaja ja jurist.