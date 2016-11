Kuninganna Elizabeth II kaalub järgmisel aastal Trumpi riigivisiiti

Kuningakoja ametiisikud teatasid täna, et riigivisiitide korraldamise eest vastutab valitsus, peaminister Theresa May pressiesindaja sõnas, et ettepanek on kaalumisel.

Kuninganna Elizabeth võõrustaks uut Ühendriikide presidenti ja tema naist Melaniat Windsori lossis, kirjutas ajaleht The Sunday Times viitega valitsuse ministritele.

Trump ütles pärast valimisvõitu telefonivestluses Mayga, et on kuninganna suur fänn.

Trump vannutatakse USA presidendiks 20. jaanuaril.