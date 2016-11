Trumpi kaitseministri kandidaat: mõne inimese pihta on lõbus tulistada

«Afganistanis on mehi, kes peksavad naisi viis aastat selle eest, et nad ei kandnud näokatet. Tead, sellistel meestel pole mehelikkust enam raasugi järel. Nende pihta on kuradima lõbus tulistada,» vahendab Independent Mattise sõnu.

Donald Trump on kutsunud erukindralit James «Hull Koer» Mattiseks ja öelnud ajakirjanikele, et ta on «tõeline tegija».

Mattise teenistus kestis 44 aastat, mille jooksul tõusis mees mereväe kõrgeimatele positsioonidele, juhtides 2001. aastal missiooni Lõuna-Afganistani ja merejalaväediviisi 2003. aasta Iraagi invasiooni ajal.

2004. aastal juhtis Mattis merejalaväge Iraagi Falluja lahingus, mida peetakse sõja üheks verisemaks.

Järgmisel aastal sai ta aga laialdase hukkamõistu osaliseks, teatades San Diego teenistujatega kohtudes, et mõne inimese pihta on lausa lõbus tulistada: «Nendega võitlemine on tegelikult täitsa lõbus. See on tõeline pidu.»