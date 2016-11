Mida teeks Putin, kui NATO hõivaks Vene sõjaväebaasi Krimmis?

Putin ei täpsustanud usutluses, mida tähendavad rängad tagajärjed, kuid märkis, et küsimus ei ole pelgas baasis.

«Miks me reageerime nii teravalt NATO laienemisele? Meid teeb murelikuks otsuste langetamise viis,» jätkas president. «Tean, kuidas neid langetatakse. Kui riik saab NATO liikmeks, on tal raske seista vastu NATO juhtriigi USA survele, sellele võib aga järgneda mis iganes: raketikilp ja uued baasid või vajadusel uued löögikompleksid,» lisas Putin.

Putini sõnul teeb NATO laienemine Venemaad murelikuks, sest Moskvas teatakse, et NATO otsuste langetamisel on viimane sõna Washingtonil.

Sellega seoses tõstatas Vene president küsimuse, milline peaks olema Venemaa vastus.

«Sellega seoses me peame rakendama vastumeetmeid, st seadma raketisüsteemide sihtmärkideks objektid, mis meid ähvardada võivad. Olukord pingestub,» ütles ta.

Putin tunnistas, et ei mõista alati NATO loogikat. «Mõnikord kujuneb mulje, et USA peab hoidma alluvuses ja looma korda omaenda NATO leeris. Selleks on vaja välisvaenlast. Kõigi hirmude juures Iraan seda mõõtu välja ei vea,» ütles ta.