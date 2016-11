Ajaloolane: Venemaa meediakanalite ülesanne pole ainult killustada, vaid külvata ka paanikat

Samal ajal, kui Ukraina Donbassis juba mitmendat aastat nn separatistidega sõda peab, on järjest rohkem neid Lääne ajakirjanikke ja ühiskonnategelasi, kes Lääne meediakanalite esitatavas versioonis Ukraina sündmuste kohta kahtlema on hakanud, vahendas ERRi uudisteportaal ETV saadet «Välisilm».

Riias koos teiste Venemaalt pagenud ajakirjanikega portaali Meduza pidav Galina Timtšenko saab aru, kuidas Lääne ajakirjanikud ja inimesed üldse Kremli propaganda õnge lähevad.

«Kahjuks meie Lääne kolleegid, kes nõnda mõtlevad, ei adu, et Russia Today kasutab kõige lihtsamat propagandavõtet, nn 60:40 võtet - 60 protsenti sellest, mis sa kirjutad, on enam või vähem tõde, kuid sa kirjutad seda tõde ehk objektiivset informatsiooni ainult juhul, kui see pole oluline Venemaa poliitilisele juhtkonnale,» selgitas Timtšenko.

«Peab mõistma, et Venemaa ametlike meediakanalite ülesanne ei ole ainult killustada, vaid ka külvata paanikat, segadust. Venemaa mängib meiega meie reeglite järgi ja ise ta neid demokraatliku ühiskonna või kodanikuühiskonna reegleid ei järgi,» selgitas sõjaajaloolane Igor Kopõtin.