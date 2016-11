Jaapanit tabas 6,9-magnituudine maavärin

Võimud andsid välja tsunamihoiatuse ja rannikul evakueeriti inimesi, kuna anti tsunamihoiatus. Hiljem tsunamihoiatus tühistati.

Tsunami kõrguseks ennustatati kuni kolme meetrit, vahendas AP, kuid randa jõudsid maavärina põhjustatud lained olid ühe meetri kõrgused.

Teatatud on kahest kergemini vigastatud inimesest Fukushima prefektuuris.

Maavärin raputas kõrghooneid ka Tokyos, mis jääb epitsentrist 240 kilomeetri kaugusele. Fukushima tuumajaamast anti esialgu teada, et pole tuvastatud mingeid lekkeid ega purunemisi, kuid hiljem raporteeriti, et kolmanda reaktori jahutussüsteemid ei tööta, vahendas Jaapani ringhäälingukanal NHK. Väidetavalt ei tähenda see siiski suurt ohtu.

2011. aastal purustas võimsa maavärina järel randa jõudnud tsunami Fukushima tuumajaama ja põhjustas ökokatastroofi. Tsunami tõttu hukkus 2011. aastal Jaapanis 18 000 inimest. Jaapani ringhääling soovitab elanikel rannikust kiiresti eemale minna.