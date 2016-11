Ligi: luuserid murdsid valitsuse

Saatejuhi küsimusele Eesti võimalikust koostöö tihendamisest Venemaaga uue valitsuse moodustamisel, kuhu kuulub ka Keskerakond, vastas Ligi, et Eesti ei unusta Gruusiat ja Ukrainat.

«See partei on öelnud kaua asju, mis on Eesti jaoks vastuvõetamatud ja on ka Euroopas skandaalsed. Eesti ei saa kindlasti unustada Gruusiat. Okupeeritud territooriumeid seal, Moldovas ja Ukrainas,» jätkas ta, mainides, et lääne riigid kipuvad liiga kiiresti unustama idapoolsete riikide olukorda. Välisminister tõi välja, et üheksakümnendatel usuti liiga naiivselt «ajaloo lõppu» ja igavese stabiilsuse saabumist, mis on toonud kaasa palju tagasilööke.

Lisaks mainis ta, et näiteks Moldovas ja Bulgaarias, kus valimised võitis Kremli-meelne kandidaat, on presidendil üsna vähe võimu, seega ei tähenda sealne valimisvõit tingimata otsest pööret Venemaa suunal. Samas on nendes riikides Ligi meelest oldud reformidega liiga aeglased ja ei ole suudetud integreeruda läänega, mistõttu Euroopa võib need riigid kaotada.

«Ma pean ütlema, et demokraatlikes riikides on lihtne kaotada instinkte ja unustada, et Venemaa on reaalne oht kogu Euroopa julgeolekule. Nad manipuleerivad erinevate riikide valimistega ja rahastavad poliitilisi parteisid,» lausus ta.

«Nad on agressiivsed ka praktikas, korraldades õppusi EL-i piiride lähedal, rikkudes õhuruumi, korraldades tuumaõppusi, paigutades uusi taktikalisi diviise liidu piiride lähedale. Lisaks on nad okupeerinud territooriumid Ida-Ukrainas ja Krimmis,» jätkas välisminister.

Venemaa retoorikat välisriikides vene vähemuste kaitsmise kohta kommenteeris Ligi sellega, et on suur erinevus, kas riik kuulub Euroopa Liitu ja NATOsse või mitte: «Vene taktika on hübriidne, mis ei väljendu ainult sõjalises jõus. On ka muid viise, kuidas oma mõju rakendada.»

Eesti energiasõltuvust Venemaast kommenteeris Ligi järgmiselt: «Me ei ole võtnud energiasõltuvust väga tõsiselt, kuid loomulikult me tegeleme sellega. Vabadus on tähtsam kui gaas.»

NATO otsust paigutada Balti riikidesse lisaväeosad nimetas Ligi alliansi poliitika ümberhindamiseks, mis on Eestile väga väärtuslik. Tema sõnul on see selge sõnum Venemaale.

USA president Donald Trumpi väitega, et Euroopa peaks kaitse osas rohkem panustama, Ligi nõustus, kuid mainis, et individuaalne kaitse on ebapiisav ja Euroopa ei tohiks USAst kaugeneda: «Meil ei ole valikut, et luua eraldiseisvat Euroopa Liidu armeed. Meil on võimalus opereerida iseseisvamalt ja kaasata tsiviiltasandit, mis NATOs puudub.»

Türgi ELi liikmesuse küsimusel jäi Ligi Türgi liitumise pooldajaks vaatamata kõrvalekalletele Türgi poliitikas.

«Me ei tohiks reageerida viisil, mis annab vastupidiseid tulemusi,» selgitas Ligi ja väitis, et ei Eesti peaks avalikult Türgi riigipöördekatsele järgnevat hukka mõistma. «Boris Johnson ütles, et surmanuhtlus ei ole EL-i asi. Mina ütleks seda teisiti – kõige tähtsam on sõnavabaduse piiramine. Seda ei juhtu mitte kusagil EL-is. Samas on riike, kus surmanuhtlus kehtib, ja keda me peame oma lähedasteks sõpradeks.»

Surmanuhtluse kaotamine on siiski Euroopa Liidu kindel tingimus Türgile liiduga ühinemiseks.

Ligi vastus saatejuhi küsimusele Reformierakonna valitsuse lagunemise ja ebakompetentse majanduspoliitika osas oli: «Asi ei ole poliitikas, asi on kolmes valimisvõidus.»

«Luuserid murdsid valitsuse,» oli Ligi lühikokkuvõte viidetega SDE-le ja IRL-ile.

«Koalitsioonis olid mõned parteid, kes nägid end selgelt kaotajatena ja tegid kõik, et teha valitsuse töö keerulisemaks,» selgitas Ligi ja väitis, et Reformierakond ei ole midagi valesti teinud ja kogu neile suunatud kriitika tuleneb võimumängudest.

Täispikk intervjuu on järelvaadatav siin: