Suurbritannia Trumpile: Farage`i jaoks ei ole vaba kohta

Trump, kes kohtus oma valimisvõidu järel enne kõiki EL-i juhte just Farage`iga, säutsust Twitteris, et paljud inimesed sooviksid näha just Farage`i Suurbritannia suursaadikuna USAs.

Peaminister Theresa May, kes õnnitles Trumpi valimisvõidu puhul, andis ebadiplomaatilisele avaldusele kiire vastuse: «Vabu kohti ei ole. Meil on juba Ühendriikides suurepärane suursaadik olemas.»

Tänapäeval on äärmiselt ebatavaline, et riigijuhid jagavad välisriikidele soovitusi selle osas, keda nad suursaadikuna näha sooviksid.

Farage, kes on aastakümneid viljelenud Brexiti-poliitikat ja aitas endisel peaministril David Cameronil juunikuist Brexiti referendumit ellu viia, pidas ka Trumpi kampaaniaüritusel USAs kõne ja külastas presidenti pärast valimisvõitu.

Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei juhi ja ühe Brexiti võtmefiguurina on Farage korduvalt vihastanud Euroopa Liidu juhte, öeldes muuseas, et liitu juhib kari idioote. Tema sõnul tuli Trumpi pakkumine talle täieliku üllatusena, kuid märkis, et Trump mõistab usaldust nagu need rentslipoliitikud kunagi mõistma ei hakka.

«Ma olen heas positsioonis, et aidata president Trumpi. Maailm on muutunud ja ka Downing Streetil oleks aeg seda teha,» sõnas Farage artiklis Breitbarti uudisteväljaandele Briti valitsusele viidates.