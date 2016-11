Viini tuletõrjujad avaldasid kokaraamatu kriisiolukordadeks

Viins on kokku 24 tuletõrjedepood ja igaühes neist on ka köök. Kõik road küpsetatakse ise ja paljude retseptide autorid on tuletõrjujad ise.

Endine tuletõrjuja Martin Nejedly otsustas retseptid kokku koguda ja avaldas nad pealkirja all «Wenn’s mal wieder heiß hergeht» («Kui olukord tuliseks muutub»). Raamatus on üle 50 retsepti ja naljakaid juhtumisi tuletõrjujate elust.

«Need on sõna otseses mõttes katastroofikeskuste köögid. Kõik on seatud nii, et ka hädaolukorras oleks meie päästjaid võimalik toita, et nad saaksid tööga jätkata,» sõnas brigaadi kõneisik Christian Feiler.

Kokaraamatu autor Martin Nejedly töötas aastaid tuletõrjujana ja tal on rääkida nii mõnigi lugu. Näiteks ühel brigaadiga äsja ühinenud mehel paluti elus esimest korda köögis abiks olla. Kui talle anti korraldus lisada püreele muskaatpähklit, pani ta sinna sisse terve pähkli, sest keegi ei öelnud, et seda enne ka riivida tuleb. Meest tögatakse selle eest veel ka 24 aastat hiljem.