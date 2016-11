Putin: 1990. aastate demograafiline mõõn tabab peagi sõjaväge

«1990. aastatel oli meil suur sündimuse langus. Sellega seoses tuleb lähiajal isegi relvajõudude komplekteerimisega muresid, sest see suundumus – demograafiline mõõn – annab end lähiajal tunda,» ütles Putin täna Moskvas rahvarinde foorumil.

Ta meenutas, et neil aastail kahanes Venemaa elanikkond keskmiselt miljoni võrra aastas: «Iga aastaga muutus Venemaa elanikkond 900 000 võrra väiksemaks. Väiksemaks ja väiksemaks, väiksemaks ja väiksemaks. Miljoni võrra! Kujutate ette? Õudne!»

Tema sõnul ütlesid ÜRO asjatundjad, et 2020. aastaks jääb Venemaale umbes 140 miljonit inimest.

«Nüüd aga,» jätkas riigipea, «oleme selle suundumuse murdnud».

«See ei sõltu meeste või naiste tervisest, vaid eelkõige riigi sotsiaalmajanduslikust olukorrast. See on praegugi murettekitav, meil on palju hädasid. Ja teie abiga me need lahendame, kuigi neid on palju. Ja sellegipoolest elanikkond suureneb,» märkis Putin.

Presidendi sõnul on see toonud kaasa ka lasteaiakohtade puuduse.

«Muide, sõimerühmades on praegu puudu kusagil 340 000 kohta,» lisas president.

Demograafilise olukorra kohta ütles Putin: «2007. aastast peale on kõigi heameeleks sündimus riigis suurenenud ja viimased kolm aastat, tänu jumalale, loomulik iive kasvab. See on meie suur saavutus.»