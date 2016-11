Trumpi toetust nautiv Farage ründas Briti valitsust

Nimelt oli USA presidendiks valitud Donald Trump varem Twitteris säutsunud, et Farage oleks just selleks ametipostiks sobiv inimene ja paljud inimesed sooviksid teda USA suursaadikuna näha.

Briti iseseisvuspartei (UKIP) pikaaegne juht Farage oli esimene Briti poliitik, kes pärast Trumpi valimisvõitu tollega kohtus. Nüüd teatas Farage, et Briti võimud peavad sellega leppima, et maailm on muutunud ja tal on selleks hea positsioon, et riiki omalt poolt aidata.

«Need, kes on Trumpi avalikult ahistanud, teesklevad nüüd, et on ta sõbrad. Tegemist on karjääripoliitikutega selle kõige hullemas kehastuses ning nüüd jääb see rahvuslike huvide kaitsmisel jalgu,» kirjutas Farage USA portaalis Breibart News, mida on süüdistatud rassistlike, ksenofoobsete ja antisemiitlike hoiakute levitamises.

Breitbart Newsi endine juht Stephen Bannon töötab nüüd Trumpi meeskonnas peastrateegina.