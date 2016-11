Ukraina õpetaja üritas 13-aastast tüdrukut 10 000 dollari eest maha müüa

Tüdruk elas Harkivi oblastis orbudele ja rasketest oludest pärit lastele mõeldud internaatkoolis, kirjutab BBC. Ukraina siseminister Arsen Avakov andis juhtumist teada Facebooki vahendusel, lisades teate juurde ka 52-aastase õpetaja ja lapse pildid. Avakovi sõnul oli politsei õpetaja tegevust juba neli kuud jälginud.

Avakov lisas, et tüdruku ostmisest huvitav isik oli vihjanud sellele, et teda võidakse kasutada organidoonorina. Ostja uuris õpetajalt tüdruku tervise kohta ja maksis fotode ja tervisedokumentide nägemise eest tuhat grivnat (37 eurot ).

Ukraina meedia teatel on kahtlusaluse nimi Galina Kovalenko. Tegemist on ukraina ja vene keele ning kirjanduse õpetajaga, kellel on staaži rohkem kui 20 aastat.