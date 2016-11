Putin: Moskva venitab vastusanktsioonide lõpetamisega võimalikult kaua

«Venitame võimalikult kaua,» vastas Putin Rahvarinde foorumil ühe osavõtja küsimusele vastusanktsioonide kestuse kohta.

Presidendi sõnul ei kehtestanud sanktsioone Venemaa, ta vaid rakendas vastumeetmed, piirates põllumajandustoodete importi Euroopa riikidest.

Need meetmed pidid kaitsma siseturgu, märkis ta.

«Me tegime seda teadlikult, kasutasime olemuselt mitte kuigi ettenägelikke otsuseid, mida langetasid meie riigi suhtes neid sanktsioone kehtestades meie nn partnerid,» ütles Putin.

Samas tekitas Venemaa tingimused põllumajandussaaduste tootmiseks riigis.

«Loomulikult on kõik riigi põllumajandustootjad huvitatud, et see olukord kestaks võimalikult kaua,» märkis riigipea.

Ta rõhutas seejuures, et tarnija on huvitatud kvaliteetse kauba odavalt saamisest.

«Seepärast peame looma konkurentsitingimused,» sõnas Putin.