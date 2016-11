Pentagon: USA droonirünnak tappis Süürias Al-Qaeda kõrge liikme

Rünnak toimus 18. novembril Loode-Süürias Sarmada lähistel, ütles Pentagoni pressiesindaja Peter Cook.

«Egiptlasest Masri liitus algselt Al-Qaeda Afganistani haruga ning hiljem liikus edasi selle Süüria harusse,» lisas Cook.

«Tal oli sidemeid Edela-Aasias tegutsevate terrorirühmitustega, kaasa arvatud rühmitustega, mis sooritasid rünnakuid USA ja koalitsioonivägedele Afganistanis ja nendega, milles kavandatakse rünnakuid lääneriikide vastu.»

Esindaja ei täpsustanud Masri rolli Al-Qaedas, öeldes vaid, et tal oli võrgustikus kõrgetasemelise juhi roll. «Tegemist on isikuga, kes aitas organiseerida Al-Qaeda tegevusi, ning ta on olnud meie radaril mõnda aega,» lisas Cook.

USA juhitud koalitsioon ründab Süürias peamiselt äärmusrühmitust Islamiriik, kuid sihtmärkideks on olnud ka liidrid teistest äärmusrühmitustest nagu Al-Qaedaga seotud Al-Nusra Rinne, mida nüüd tuntakse nime all Fateh al-Shami Rinne.

Pentagon teatas oktoobris, et Süürias Idlibi lähistel tapeti USA droonilöögiga Al-Nusra kõrge juht Ahmed Salama Mabrouk, keda tunti nime all Abu Faraj.