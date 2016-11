Colombia valitsus ja FARC allkirjastavad uue rahuleppe neljapäeval

"Valitsuse ja FARC-i delegatsioon leppisid kokku allkirja andmises lõplikule leppele, mis lõpetab konflikti ja rajab stabiilse ja kestva rahu," ütlesid läbirääkijad mõlemast delegatsioonist. Uuest leppest teatati esmakordselt 12. novembril.

Allkirjastamine toimub neljapäeval kell 11 (Eesti aeg kell 18) Bogotas asuvas Coloni teatris, lisasid läbirääkijad.

Lepe läheb seejärel kongressi ette. "Selgitame välja selleks vajalikud sammud," ütlesid läbirääkijad.

Colombia valijad lükkasid valitsuse ja FARC-i vahel sõlmitud rahuleppe varasema versiooni 2. oktoobri referendumil ootamatult tagasi.

Leppe vastu tegi kampaaniat opositsioon eesotsas ekspresidendist senaatori Alvaro Uribega. President Juan Manuel Santose eelkäija Uribe üritas oma ametiajal FARC-i sõjaliselt maha suruda.

Pärast referendumil tagasilükkamist istusid FARC ja valitsus uuesti maha ja viisid leppesse üle 50 muudatuse. Colombia opositsioon lükkas esmaspäeval pärast seitsmetunnist kohtumist valitsuse esindajatega tagasi ka muudetud rahuleppe.

Uribe hinnangul on lepe risk Colombia demokraatiale, sest selles ei karistata sõjakoledusi sooritanud mässulisi piisavalt.

Santos rõhutas esmaspäeval, et rohkem läbirääkimisruumi pole. Kardetakse, et kui lepet peagi ei rakendata, siis kehtiv ajutine relvarahu laguneb. Möödunud nädalal hukkus lahingus julgeolekujõududega segastel asjaoludel kaks FARC-i võitlejat. Intsidenti uurivad ÜRO vaatlejad.

Leppe teist versiooni rahvahääletusele ei panda ning riigipea kavatseb selle esitada kongressile. Uribe nõuab uut referendumit, sest on kindel, et ka see leppeversioon lükatakse tagasi.

Aastal 1964 asutatud Colombia suurim sissirühmitus FARC ja Rahvuslik Vabastusarmee (ELN) on kaks viimast vasakpoolset sissirühmitust, mis osalevad relvakonfliktis, milles on riigis enam kui 50 aasta vältel surma saanud üle 260 000 ja kadunuks jäänud 45 000 inimest.