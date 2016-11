Kanada alustab läbirääkimisi USA-lt 18 hävitaja Super Hornet ostuks

Sajjani sõnul peab Kanada välja vahetama oma vanad hävituslennukid CF-18. Riigi praegune hävitajatepark on rohkem kui 30 aastat vana ning koosneb 77 lennukist. Varasemalt oli neid 138.

Lennukihangete ootuses ostetakse ajutise lahendusena 18 Super Hornetit, mis võetakse teenistusse 2018. aastal, ütles minister.

Super Hornetid hakkavad täitma "võimekuste lõhet" ja lubab Kanadal täita NATO-s ning Põhja-Ameerika õhu- ja kosmosekaitse väejuhatuses (NORAD) võetud kohustusi, ütles Hajjan. "Missioonide tarbeks õhkutõusuks valmis lennukite arv on täna väiksem, kui NORAD-i ja NATO raames võetud kohustused kokku."

Hajjan lisas, et Ottawa astub samme olemasoleva CF-18 lennukipargi eluea pikendamiseks 2020. aastate lõpuni. Selleks ajaks peaks uued lennukid olema "täielikult tegutsemisvalmis", lisas ta.

Kanada avalike teenuste ja hangete minister Judy Foote ütles, et Ottawal on umbes aimu, kui kalliks ost läheb, kuid selle täpne hind kujuneb alles läbirääkimistel. Ülejäänud lennukite hangete läbiviimine võtab viis aastat, lisas ta.

Kanada jätkab osalemist Lockheed Martini hävituslennuki F-35 projektis, lausus kaitseminister. Ottawa on varasemalt teatanud, et kavatseb osta seda hävitajat 65 tükki, kuid peaminister Justin Trudeau teatas hiljem, et tahab osta odavamat lennukit.

Hävitaja F-35 on hetkel Pentagoni kulukaim relvaprogramm.