New York kulutab Trumpi ja ta pere turvamisele üle ühe miljoni dollari päevas

CNNi teatel vastutavad Trumpi, ta pere ja talle kuuluvate hoonete, näiteks Trump Toweri turvamise eest New Yorgi linnavõimud, kelle teatel on kulutused kõrged, kuna turvajaid ja turvatavaid kohti on mitmeid, kaasa arvatud USA julgeolekuteenistus.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio sõnas pressikonverentsil, et «linnal ei ole varasemast kogemust presidendiga, kes on seal pidevalt».

Linnapea de Blasio teatel ei ole neile Trumpi edaspidised plaanid veel teada, kuid järgnevad 65 päeva enne ametivande andmist, mis toimub Washingtonis, on ta kindlasti New Yorgis.

«Me ei ole varem puutunud kokku olukorraga, et Manhattanist on saanud poliitikakeskus. Kuna president on kohal, siis tuleb rakendada vastavaid turvameetmeid, mis nõuavad lisaressursse. Selle tõttu oleme pidanud keskvõimuga läbirääkimisi lisaraha saamiseks,» teatas linnapea.

Trumpi meeskonna teatel ei koli Melania Trump ja kümneaastane poeg Barron Trump kohe pärast Donald Trumpi presidendiks saamist Valgesse Majja, kuna poiss õpib New Yorgi koolis. New York peab tagama presidendi naise ja poja julgeoleku.

CBS News andmetel on Trump Toweri juurde juba paigaldatud lisaks New Yorgi politsenikele betoontõkked ja politsei eriüksus valvesse. Trump Toweri valvamist juhib julgeolekuteenistus.

New Yorgi politsei terrorismivastase võitluse asejuhi John Milleri teatel on Donald Trumpi julgeoleku tagamine suur väljakutse.

«Meil tuleb korraga tegeleda kahe asjaga, tagada USA presidendi turvalisus kui ta on New Yorgis, praegusel juhul varsti presidendiametisse astuja turvalisus ning jälgida Trump Toweri, mis praegusel hetkel on meie jaoks maailma keskpunkt, juures toimuvat ja ennetada ohuolukordi,» selgitas asejuht.

New Yorgi linn sai USA keskvõimudelt esimesel poolaastal kohalike ja välisriikide poliitikute turvamiseks 26 miljonit dollarit, nädalased turvamiskulutused olid 500 000 dollarit. Eelkõige kasutati seda summat ÜRO peakorteris toimuvate sündmuste ja töötajate kaitseks.