Rooma tänavatel elav tüdruk ei ole Madeleine McCann, vaid Soome päritolu

Nüüdseks on teada, et Roomas elav tüdruk ei ole Madeleine McCann, vaid Soome päritolu Embla Jauhojärvi, kes kannatab autismi ühe vormi, Asbergeri sündroomi all.

Tüdruku isa Tahvo Jauhojärvi teatel lahkus ta 21-aastane tütar selle aasta mais nende kodust Rootsis Stockholmis.

Embla Jauhojärvi vanemad läksid lahku, kui ta oli 13-aastane ja ta elas enne kadumist kaheksa aastat koos isaga.

«Teadsin, et ta sai võimaluse minna Itaaliasse õppima, kuid ma ei arvanud, et ta haiguse tõttu seal tänavale satub. Igatahes ei teadnud ma temast kuus kuud mitte midagi. Üritasin kontakti saada, kuid see ebaõnnestus,» lausus isa.

Isa teatel palus ta Rootsi politseid aidata tal tütar üles leida, kuid politsei keeldus viitega, et mehe tütar on teises riigis ja tegemist on 21-aastase ehk täiskasvanuga.

Itaalia politsei leidis Embla Jauhojärvi magamas Roomas Torretta väljakul, tema ümber sagisid inimesed, kes soovisid pesemata ja kulunud riietes tüdrukut aidata.

Soomlanna sõnas Itaalia politseile, et ta on pärit Ühendkuningriigist ja on 20-aastane, kuid ta ei nimetanud oma nime.

Tüdrukukul ei olnud isikut tõendavaid dokumente, kuid Itaalia televisiooni saade, milles räägitakse kadunud inimestest, palus Rooma tänavatel elava tüdruku kindlaks tegemiseks abi. Juhtumisse sekkusid ja pakkusid abi ka USA kadunud inimeste otsijad.

Isa teatel sai ta kohe aru kui sotsiaalmeedias hakkasid levima fotod, et tegemist on tema tütrega.

«See oli minu jaoks suur šokk, kui mõistsin, et ta elab Rooma tänavatel nagu kerjus,» nentis isa.

Rooma politsei arvates sai selle tüdruku juhtum laia meediakajastuse osaliseks just selle tõttu, et Embla Jauhojärvit peeti Madeleine McCanniks, kes on seni kadunud. McCann kadus 2007. aastal, olles kolmeaastane ning nüüd peaks ta 13-aastane olema.