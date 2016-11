Trump kinnitas soovi parandada suhteid Venemaaga

Ajakirjanikega kohtumisel selgitas ta, et sooviks parandada Moskvaga suhteid valdkondades, kus riigid saavad edukat koostööd teha. Muu hulgas on selline koostöö võimalik Süürias ja terrorismivastases võitluses.

Samas meenutas ta, et Hillary Clinton tegi välisministrina pingutusi Vene suhete parandamiseks, kuid tulutult ja seepärast eelistaks ta mitte kasutada toona kasutatud sõna taaskäivitamine.

«Arvestades toimunut, ma ei kasutaks mõistet taaskäivitamine,» ütles Trump.

Rääkides Lähis-Ida olukorrast, nimetas ta USA Iraaki tungimist üheks suurimaks veaks riigi ajaloos. Trump ütles ka, et tal on väga tugevaid mõtteid selles osas, kuidas lõpetada Süüria sõda. Ta ei hakanud täpsustama, milles need mõtted seisnevad.

«Me peame lõpetama Süüria hulluse,» sõnas Trump.