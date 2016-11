Uuring: internetti kasutab 47 protsenti maailma rahvastikust

Eurooplastest kasutab internetti 79.1 protsenti, Ameerikas ja SRÜ riikides 66.6 protsenti. Aasia maades on see 41.6, Araabia maades 41.9 protsenti ja kõige vähem on arvutikasutajaid Aafrikas ehk 25.1 protsenti.

Internetikasutajate esinelik on Island (98.2 protsenti), Luksemburg (97.3 protsenti), Norra (96.8) ja Taani (96.3). Eesti jääb 88.4 protsendiga alles 18. kohale.

Edetabeli lõpust leiame Nigeri (2.2), Tšaadi (2.7), Guinea-Bissau (3.5) ja Kongo (3.8 protsenti).

Uuringu andmetel ei kasuta maailmas siiani internetti 3.9 miljardit inimest, kes on üldjuhul pärit vaesematest riikidest, on vähem haritud, elavad maapiirkondades, on eakad ja naissoost.

Samas selgus uuringust, et 84 protsenti maailma rahvastikust elab piirkonnas, kus mobiililevi on tegelikult olemas. Seega pigem on vaesemates ühiskondades probleemiks see, et 20-40 protsendil elanikkonnast pole siiani telefoni.