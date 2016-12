Ungari piirilinna isepäine meer keelas burka ja homoseksuaalsuse

Kui Ásotthalom asuks kusagil mujal, võiks see olla lihtsalt üks järjekordne unine Ungari linnake kiriku, paari kaupluse ja kohaliku baariga. Ümbruskaudne Lõuna-Alföldi piirkond on tuntud enam-vähem selle poolest, et 19. sajandil elas seal kuulus Ungari lindprii Sándor Rózsa, kelle auks nüüd igal aastal lindpriide festivali peetakse.

Kuigi mitte see ei ole põhjus, miks 3800 elanikuga asula on viimasel ajal tähelepanu keskpunkti sattunud. Ásotthalom juhtub nimelt asuma täpselt Ungari ja Serbia piiril, Balkani rändekoridori keskel, mida mööda kümned tuhanded migrandid Lääne-Euroopasse liiguvad.

Lisaks on see koht, kus kohalik omavalitsus 23. novembril hulga vastuolulisi seadusi vastu võttis. Nimelt keelasid sealsed võimud ära järgmised asjad: muessinide (islami palvusele kutsujate) tegevuse ja mošeede ehitamise; burka, hijab’i, šadoori ja burkiinide kandmise ning igasuguse propaganda, mis ei näita abielu ja perekonda mehe ja naise vahelise liiduna.