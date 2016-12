Video: süürlastest vanemad keelitavad tütreid end õhku laskma

Videos on näha, kuidas Abu Nimri nimeline võitleja filmib hetke, kui tema naine jätab hüvasti kaheksaaastase Fatimahi ja seitsmeaastase Islamiga. «Miks sa saadad oma tütreid seda tegema?» küsib isa oma naiselt. «Nad on džihaadi jaoks liiga noored.»

«Mitte keegi pole džihaadi jaoks liiga noor, sest see on iga moslemi kohustus,» vastab naine. Abikaasa jääb selgitusega nõusse. Perekond kiidab Jumalat ning lapsed embavad ja kallistavad oma ema. Peagi teatavad mõlemad tütred ise, et võtavad osa enesetapurünnakust Damaskuses.

Isa julgustab lapsi. «Sa tahad anda alla, et uskmatud sind tapaksid ja vägistaksid? Sa tahad neid ju tappa? Me oleme hiilgav religioon – mitte alanduse religioon, kas pole nii, kallis?» jätkab Nimr. «Sa ei karda, sest sa lähed Jumala juurde, on ju nii?» lausub ta nooremale tütrele.

Video levis eile internetis kulutulena. Pole kindel, kus see üles võeti, kuid kahtlustatakse Aleppot. Oktoobris hindas ÜRO, et linna idaosasse kaevunud valitsusvastase ligi 8000 mässulise seas võib olla umbes 900 JFS võitlejat.

Analüütikud oletavad nüüd, et üks tüdrukuist võis end õhku lasta möödunud reedel toimunud rünnakus ühele Damaskuse politseijaoskonnale. Väike tüdruk jalutas sisse ning soovis kasutada tualettruumi; peagi järgnes plahvatus. Viga sai kolm politseinikku, surma ei keegi.

Vaata allpoolasuvast videost, kuidas vanemad oma lapsi surmaks ette valmistavad.