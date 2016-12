Ukraina: ameeriklaste kingitud droonidest ei ole kasu

Ukraina sai 72 väikedrooni RQ-11B Raven, mis Hazini sõnutsi jätsid Ukraina kasutajatele sedavõrd mannetu mulje, et tema arvates tuleks need Ameerikasse tagasi saata.

AeroVironment toodetavad droonid RQ-11B Raven on väikesed kaasaskantavad lähiluure- ja -seirelennumasinad. Eeldati, et neid saab tõhusalt kasutada Ida-Ukrainas.

Tegelikkus aga näitas, et erinevalt võitlusest Afganistani, Iraagi ja Süüria halvastivarustatud vastastega on need raadioelektroonilise vastutegevuse tingimustes vähetõhusad ja kergesti hävitatavad.

Vene drooniasjatundja Deniss Fedutinov ütles Interfaxile, et see on üsna tüüpiline olukord. «USA osutab liitlasriikidele üsna tihti relvaabi, tarnides aegunud tehnikat, mis on enda juurest juba mahakantud,» ütles ta – märkides, et USA vägi ise kasutab juba uuemaid Raveneid.

Lääne meedia andmetel saadeti droonid Ukrainale 2016. aasta suvel. Märtsist juulini õpetati Alabamas Redstone Aresenali sõjaväebaasis Raveneid kasutama 38 Ukraina asjatundjat. Ukrainale tarnitud droonid maksid 12 miljonit dollarit. Need kuuluvad Ühendriikide Ukrainale osutatava 600 miljoni dollari suuruse relvaabi hulka.