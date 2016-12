Video: Berliini moslemid kutsuvad üles rahule ja harmooniale

«Oleme siin täna selleks, et näidata terrorismi vastu oma nägu,» lausus Independentile Muhammad Asif Sadiq. «Oleme siin Berliini kodanikena ja me armastame siinset elu.»

Üritusele kogunenud jagasid välja ka särke kirjadega «Vabadus kõigile» ja «Lojaalsus kõigile». «Oleme osa sellest ühiskonnast, me elame siin. Ja me tahame elada rahus ning harmoonias ja me usume et ühiskond on piisavalt avatud, toetamaks samu väärtuseid mis meiegi,» lausus Sadiq.

Pakistani päritolu mees ütles, et viimaste aastate jooksul on sakslased hakanud väljamaalastesse teistmoodi suhtuma – kuid ta on kindel, et Berliin on sellest üle. Sadiq lisas sõnumi ründajale: kui talle ei meeldi, kuidas sealsed inimesed elavad, siis ta lihtsalt lahkugu riigist.

