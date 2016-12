Poolakas Łukasz Urban juhtis oma Rootsis tehtud veokit nii oskuslikult, et kolleegid kutsusid teda Inspektoriks. Seetõttu saigi logistikafirma omanik Ariel Żurawski auto teekonda GPSist jälgides täpselt teada, millal Saksamaa pealinnas Berliinis enam kõik korras polnud.

Urbani viimastel elutundidel juhtunu on aga teadmata – kas Urban suri kohe, kui ründaja sõiduki kaaperdas, või oli ta veel mõnda aega elus. Żurawski sõnul võis piltidelt näha, et Urbani näol ja kätel on vigastusi, mis viitavad sellele, et ta võitles oma elu eest. Lõpp on aga teada kogu maailmale. Ta leiti 19. septembril Berliinis jõuluturul rahva sekka sööstnud kaubiku kõrvalistmelt surnuna.

Nüüdseks on selge, et Urban oli kokku 12 elu nõudnud rünnaku esimene ohver ja tapmiseks kasutati tema töövahendit.

37-aastane veokijuht oli abielus, peres kasvab teismeline poeg.