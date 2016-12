Ameerika sõjaväejuht: Venemaa kasutas Süüriat katsepolügoonina

«Venemaa hoolimatus tsiviilelanike elude suhtes ei ole kohane käitumine rahvale, mis tahab et teda koheldaks superjõuna,» lausus Hodges. Venemaa kaitseministeerium teatas üleeile, et nende väed on tapnud Süürias 35 000 terroristlikku võitlejat. Samas on Moskvat süüdistatud raskerelvastuse kasutamises elamukvartalites.

Kaitseminister Sergei Šoigu lausus, et Süüria kampaania jooksul on katsetatud kokku 162 eri tüüpi uut relvastusliiki ning kokku sooritasid õhuväed 18 800 väljalendu.

«See, mida ma Süürias näeme, on sõjalise võimekuse demonstratsioon ja relvade kasutamine, mis on osutunud ebavajalikuks,» kommenteeris Hodges BBCle.

Ehkki on teada, et äsja USA presidendiks valitud Donald Trump soovib parandada suhteid Moskvaga, jätkab Ameerika sõjavägi kindralleitnandi sõnul oma üksuste tugevdamisega Euroopas.

«Kõikide märkide järgi jätkame oma kohalolekut,» ütles ta.