Trump kutsus kampaaniajuhi Valgesse Majja nõunikuks

Conway on pärast valimisi andud Trumpile nõu valitsusmeeskonna kokkupanekul ja neljapäeval teatati siirdemeeskonna avalduses, et ta jätkab presidendi nõustajana ka siis, kui Trump jaanuaris ametisse astub.

«Kellyanne Conway on olnud usaldusväärne nõuandja ja strateeg, kes etendas minu võidus otsustavat rolli,» ütles Trump avalduses. «Ta on minu plaanide väsimatu ja visa eestkõneleja,» lisas tulevane president ja kinnitas, et Conway suudab ka väga hästi tema sõnumit edasi anda.

Conway (49) on esimene naissoost kampaaniajuht USAs, kelle parteil on õnnestunud presidendivalimised võita. Ta tänas tulevast presidenti suurepärase võimaluse eest ning ütles, et ettepanek on talle suur au.