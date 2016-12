Poola arstid siirdasid esimest korda maailmas käelaba

«See on esimene käesiirdamine täiskasvanule, kel on selline kaasasündinud puue,» ütles Wrocławi ülikoolihaiglas operatsiooni juhtinud Adam Domanasiewicz.

«Me räägime mehest, kes elas ilma selle ihuliikmeta 32 aastat,» lisas kirurg.

Sarnane protseduur on tehtud ainult kokkukasvanud vastsündinute puhul, ütles Domanasiewicz. Samuti on varem käsi siiratud patsientidele, kelle enda ihuliikmed olid amputeeritud. Operatsioon tehti 15. detsembril ning see kestis 13 tundi.

Praegu veel suudab patsient liigutada ainult oma sõrmi ja mitte tervet kätt, kuid arstid loodavad jäsemeosa liikuvuse paranemist. «See on oluline läbimurre neurofüsioloogias ning siirdamispraktikas, kuna praeguseni arvati, et selle kaasasündinud puudega ei saa selliseid siirdamisi teha,» ütles arst.

Seni on ilma käeta sündinud patsiendid saanud kasutada ainult proteese, lisas ta.