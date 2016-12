Economist esitas Eesti aasta riigi nominendiks

Tänavuste kandidaatide seas oli ka «järjekindlaks» nimetatud Eesti. «Vladimir Putini ähvarduse all elav riik on üks vähestest NATO liikmetest, mis täidab oma kohust määrata kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust kaitsekulutustele,» kirjutab ajakiri.

Väljaanne jätkab: ehkki Eesti on Euroopa üks vaesemaid riike, tegid meie koolilapsed maailmajao viimases PISA testis puha töö. Seejuures mainib Economist, et meie koolidirektoritel on õigus töötajate tulemusi hinnata ning õpetajaid ise palgata ja vallandada.

«Kõigest üks põlvkond tagasi oli Eesti vilets Nõukogude koloonia, nüüd näeb aga peaaegu välja nagu Põhjamaa,» resümeerib ajakiri.

Lisaks nomineeris ajakiri veel Islandi, Hiina, Taiwani, Colombia ja Kanada. Võitjaks osutus Colombia – rahuprotsessi eest ligi pool sajandit riigivõimu vastu sõdinud marksistliku organisatsiooniga FARC.