Königsbergis sündinud ja seal kogu elu elanud maailmakuulus filosoof Immanuel Kant väitis, et kui me tajume maailma nii, nagu tajume, siis see ei tähenda, et maailm ka tegelikult selline on. Asi on meie mõistuses, mis ei luba meil maailmast muud moodi aru saada.