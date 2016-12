Gülen mõistis Vene suursaadiku tapmise taas hukka

«Kordan, et ma mõistan siiralt hukka terroriakti Vene suursaadiku vastu,» ütles Gülen veebikeskkonnas YouTube avaldatud videos. «Saadan Vene rahvale, eriti nende liidritele siiraimad kaastundeavaldused.»

Ankara märulipolitseinik Mevlüt Mert Altıntaş (22) tulistas esmaspäeval Ankaras fotonäituse avamisel üheksa korda Vene suursaadikut Andrei Karlovit, kes suri saadud haavadesse. Türgi julgeolekujõud tapsid Altıntaşi hiljem tulevahetuses.

Gülen mõistis esimest korda terroriakti hukka esmaspäeva õhtul.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles kolmapäeval, et Vene suursaadiku tapnud politseinik oli Güleni liikumise liige.

Türgi valitsusmeelne meedia on teatanud, et politsei on leidnud Altıntaşile ja tema tuttavatele kuuluvat Güleni-meelset ajakirjandust.

«Ehkki see väide on vale ja vastutustundetu, ei ole see ootamatu, sest härra Erdoğan süüdistab härra Güleni kõiges halvas, mis Türgis aset leiab,» teatas Güleni toetav vabaühendus Alliance for Shared Values avalduses.

Türgi võimud on hakanud pärast juulikuist riigipöördekatset represseerima Güleni väidetavaid poolehoidjaid. Kinni on peetud 35 000 ja töölt lahti lastud 76 000 inimest.