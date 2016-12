Austraalia politsei nurjas Melbourne'is kavandatud terrorirünnaku

Kinnipeetud plaanisid rünnata Melbourne'i kesklinnas tähtsaid objekte, muuhulgas raudteejaama, Föderatsiooni väljakut ja St. Pauli katedraali, ütles Victoria osariigi politseiülem Graham Ashton.

«Viimase kaheteistkümne päaeva jooksul oleme viinud läbi kriminaaluurimist seoses arvatava terrorivandenõuga,» ütles Ashton pressikonverentsil. «Me usume, et oli olemas kavatsus korraldada niinimetatud mitmeviisiline rünnak arvatavalt esimesel jõulupühal.»

Politseijuhi sõnul hõlmas planeeritud rünnak korrakaitsjate hinnangul plahvatust ja lõhkekehade kasutamist ning võimudel on selle kohta tõendeid.

Reede hommikul vahistatud seitsmest inimesest viis on võetud vahi alla, sõnas Ashton, lisades, et neli neist olid Austraalias sündinud Liibanoni päritolu isikud ning viies Egiptuses sündinud Austraalia kodanik. Kõik viis on 20. eluaastates, sõnas ta.

«Need isikud on kindlasti ise radikaliseerunud, ent saanud inspiratsiooni ISIS-est ja selle propagandast,» lausus politseijuht äärmusrühmituse Islamiriik (IS) teist nimekuju kasutades.