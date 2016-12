WHO teatas tõhusa ebolavaktsiini olemasolust

Teadlased on katsetanud ebolavaktsiini, mis võib olla kuni 100 protsenti tõhus, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) reedel.

WHO teatel võib vaktsiin kiirendatud kinnitamisprotsessi alusel käibele tulla 2018. aastal.

Eelmisel aastal anti Guineas ebolaepideemia raugemise ajal katsevaktsiini 6000-le inimesele, kellest ükski ei haigestunud hiljem viirusesse.

Vabatahtlikest moodustatud kontrollrühma liikmetel, kellele vaktsiini ei antud, esines 23 ebola nakkusjuhtu, kirjutasid teadlased meditsiiniajakirjas The Lancet.

"Kui me võrdleme nulli 23-ga, viitab see tugevalt vaktsiini tõhususele, isegi 100-protsendisele efektiivsusele," lausus uuringu peaautor WHO abipeadirektor Marie-Paule Kieny AFP-le.

Tema juhitav rohkem kui 30-st uurijast koosnev meeskond arvutas täiemahulise ebolaepideemia puhuks välja 90-protsendise tõenäosuse, et vaktsiin nimetusega rVSV-ZEBOV toimib enam kui 80 protsendil juhtudest.

"Neljakümne aasta järel näib meil olevat ebolaviiruse vastu efektiivne vaktsiin, millelt edasi liikuda," ütles Texase Galvestoni riikliku laboratooriumi teadlane Thomas Geisbert Lancetis ilmunud kommentaaris.

Uue vaktsiini arendasid algupäraselt välja Kanda tervishoiuvõimud, kes andsid selle seejärel üle farmaatsiahiiule Merck.

Merck peaks esitama vaktsiini järgmisel aastal USA ja Euroopa võimudele kiirendatud kinnitamisprotsessiks. "Me võime saada vaktsiini registreeritud aastal 2018," ütles Kieny, märkides, et tavapärane vaktsiinide kinnitamisprotsess kestab üle 10 aasta.

Vahepealseks ajaks on Merck lubanud tagada hädaolukordade puhuks 300 000 doosi suurused vaktsiinivarud. "Nad on võimelised tootma lühikese aja jooksul miljon doosi," lausus Kieny.

Ebola avastati 1976. aastal praeguses Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Järgnevatel kümnenditel esines viirus paarisaja nakkusjuhu suuruste puhangutena peamiselt Lääne- ja Ida-Aafrikas.

2014. aasta alguses kasvas Guinea lõunaosas avastatud paarikümnest ebolajuhust välja epideemia. Järgnenud kahe aasta jooksul nakatus Guineas, Libeerias ja Sierra Leones umbes 28 000 inimest, kellest 11 300 suri.

Ebolasse sureb umbes 40 protsenti nakatunutest ning viirusel on kuni kolmenädalane peiteaeg. Ebola sümptomid on oksendamine, kõhulahtisus, elundite töö peatumine ning sisemine verejooks.