Saksa politsei vahistas ostukeskust rünnata plaaninud vennad

Saksa võimud vahistasid riigi lääneosas Oberhauseni linnas ostukeskusele rünnakut kavandanud vennad, teatas politsei reedel.

Korrakaitsjad pidasid kinni Kosovost pärit mehed vanuses 28 ja 31, teatas politsei.

Uurijad üritavad välja selgitada, kui kaugele mehed terrorivandenõu ettevalmistamisega olid jõudnud ja kas sellega oli seotud veel inimesi, teatas lähedal asuva Esseni politsei avalduses.

Politsei sõnul saadeti korrakaitsjad luureteenistustelt vihje saamise järel Oberhauseni ostukeskusesse ja lähedal asuvale jõuluturule.

Oberhauseni ostukeskus CentrO on 250 poega üks Saksamaa suuremaid ning jõulude eel on see tavaliselt külastajatest pungil.

Saksa julgeolekujõud on esmaspäevase veokirünnakuga järel Berliini jõuluturul kõrgendatud valmisolekus. Politsei otsib rünnakuga seoses jätkuvalt taga 24-aastast tuneeslast Anis Amrit.