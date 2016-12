Video: Trumpe mittesallivad mehed tõsteti lennult maha

Üks mahatõstetutest, Matthew Lasner edastas Twitteris, et tema ja ta kaaslane olid New Yorgis John Kennedy lennuväljal asuvas lennukis koos Ivanka Trumpi ja tema abikaasa Jared Kushneriga ning nende lastega. Lennuk lendas San Franciscosse.

New Yorgi advokaadi Lasneri sõnul tundis ta kaaslane ebamugavust, et peab olema Trumpi pere esindajaga samas lennukis. Seda kuulsid stjuardessid, kes palusid mõlemal mehel lennukist lahkuda.

«Ivanka ja ta abikaasa olid lennukis, minu kaaslane avaldas selle suhtes pahameelt. Seda kuulsid stjuardessid, kes meid lennukist maha tõstsid,» seisis tviidis.

Lasner tegi ka 34-aastasest Ivanka Trumpist foto, millel on naist näha istumas kolmest toolist koosnevas istmerea keskmisel toolil ja postitas selle sotsiaalmeediasse. Lasner kustutas oma tviidi hiljem.

JetBlue esindajad teatasid, et sellistesse intsidentidesse tuleb suhtuda tõsiselt ning et neil tuli reisijad lennukist eemaldada, kuna tegemist oli solvanguga.

«Kui meeskond leiab, et reisija võib konflikti põhjustada, palutakse reisijal lahkuda. Seda tehakse kindlasti siis, kui on märke, et lennu ajal võib konflikt eskaleeruda. Meie meeskond otsis võimalusi, et mahatõstetud saaksid mõnele järgmisele lennule,» teatas JetBlue.

Kinnitamata andmetel kommenteerisid nimetatud kaks meest Ivanka Trumpi, Donald Trumpi ja ta pere juba lennujaama terminalis väljalendu oodates.

USA meedia teatel veedavad Donald Trump ja ta pere jõulud Floridas Palm Beachis.

Vabariiklasest Donald Trumpist saab USA president 20. jaanuaril, mil ta annab Washingtonis ametivande.