ISIS paiskas internetti kahe Türgi sõduri hukkamisvideo

19-minutilise video väitel näeb kaht sõjaväevormis meest, kes tassitakse puurist välja, seotakse kinni ja süüdatakse. Klipp ilmus islamiäärmuslaste veebilehele ja väidetavalt jäädvustati see Süüria põhjaosas, kirjutab BBC.

Türgi keeles rääkiv timukas kritiseeris videos Türgi riigipead Recep Tayyip Erdoğani ning kutsus üles Türgis hävingut külvama.

Šokeeriv video meenutab Jordaania piloodi Maaz al-Kassasbehi hukkamisvideot, kes langes 2014. aasta detsembris islamistide kätte, kui ta lennuk Süürias alla kukkus. ISISe äärmuslased põletasid ta hiljem elusalt ning jäädvustasid sündmuse videolindile.

ISISega seostatud uudisteagentuur Amaq teatas möödunud kuul, et kaks Türgi sõdurit on äärmuslaste kätte pantvangi sattunud. Türgi armee teatas sellest sõltumatult, et on kahe oma sõduriga ühenduse kaotanud.

Värske video jõudis avalikkuse ette päev pärast seda, kus ISISe võitlejad tapsid 16 Türgi sõdurit. See on Ankara suurim kaotus senises konfliktis.