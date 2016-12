Itaalias tapeti Berliini tururünnaku peakahtlusalune

Milano äärelinnas toimunud tulevahetus leidis Itaalia väljaande Panorama postitatud lühikese video põhjal aset varahommikul, kui oli veel pime.

Itaalia ametnikud Anis Amri surnukeha juures. Foto: AP/Scanpix

Saksamaa siseministeeriumi pressiesindaja rääkis tänasel pressikonverentsil, et puudub ametlik valitsusepoolne kinnitus, et Itaalias tapetud mehe näol on tõesti tegu Berliini ründajaga, kuid märgid viitavad üha selgemalt asjaolule, et tegemist oli sama inimesega. Saksamaa valitsus on Seiberti kinnitusel Itaalia võimudele väga tänulik.

Siseminister Marco Minniti ütles Roomas toimunud pressikonverentsil, et tuneeslane Anis Amri sai surmavalt haavata pärast tule avamist politseinike pihta, kes olid peatanud tema auto rutiinseks kontrolliks umbes kell kolm hommikul (Eesti aeg kell neli). Itaalia päevaleht Corriere della Serra sõnul karjus mees tuld avades politseinikele: «Allahu akbar!»

«Pole kahtluse varjugi, et tapetu on Anis Amri,» ütles minister, kelle sõnul teavitati asjast Saksa võime viivitamatult.

#UPDATE "Without a shadow of doubt", Italy confirms Berlin truck attack suspect shot dead in Milan https://t.co/2BZHbmAEhd pic.twitter.com/ET7aP5VeL2 — AFP news agency (@AFP) December 23, 2016

Minniti kiitis ühtlasi Itaalia korrakaitsejõude. «Niipea, kui ta sisenes meie riiki, muutus see mees Euroopa kõige tagaotsitumaks inimeseks. Tuvastasime ja neutraliseerisime ta koheselt ja see tähendab, et meie julgeolekujõud töötavad tõeliselt hästi,» lausus ta.

Ajakirjanduse andmetel peatas politsei Amri auto Milano Sesto San Giovanni linnaosas tavapäraseks kontrolliks.

Mees võttis aga püstoli välja. Järgnes tulevahetus, mille käigus lasti ta maha, vahendas Itaalia uudisteagentuur ANSA. Ka üks politseinik sai haavata.

Kohtueksperdid sündmuspaika uurimas. Foto: AP/Scanpix

Minniti sõnul peatasid auto kaks politseinikku.

Saabus läbi Prantsusmaa

Amrit kahtlustati esmaspäeval Berliini Breitscheidplatzi jõuluturul veokiga rahva sekka sõitmises. Rünnakus sai surma 12 ja viga 48 inimest. Mitukümmend inimest on haiglas.

Saksa prokuratuur kuulutas Amri kolmapäeval tagaotsitavaks ning pakkus tema tabamiseni viiva informatsiooni eest välja 100 000 euro suuruse preemia, kuid hoiatas, et kahtlusalune võib olla vägivaldne ja relvastatud.

Saksa siseminister Thomas de Maizière ütles eile, et Berliini rünnakus kasutatud veoauto kabiinist leiti Amri sõrmejäljed.

Amri jõudis Itaaliasse rongiga läbi Prantsusmaa sõites. Chambéry'st reisis mees Torinosse, sealt samuti rongiga edasi Milanosse, saabudes sinna täna öösel kella ühe paiku.

What we know about Amri's route so far, according to Milan terror chief: Chambéry, France –> Turin –> Milan, arrival at 1am last night — Philip Oltermann (@philipoltermann) December 23, 2016

Kahtlusalusel oli sidemeid Itaaliaga. Sinna oli ta saabunud 2011. aastal pärast revolutsiooni Tuneesiast põgenedes. Varsti pärast saabumist mõisteti ta Itaalias vangi põgenikekeskuses tulekahju süütamise eest. Amri vabanes 2015. aastal ja rändas edasi Saksamaale.

Kohapeal võis näha vereplekke:

Blood stains on the pavement outside #Milan station where #AnisAmri was killed by Italian police overnight #BerlinAttack pic.twitter.com/EhudzU1aQo — Julián Miglierini (@julianmig) December 23, 2016

Politseinikud kui kangelased

Itaalia meedia andmeil tappis Amri 29-aastane Luca Scati nime kandev politseinik. Tema haavata saanud kolleeg oli 36-aastane Cristian Movio.

Allpoolsel pildil politseijaoskond, kus Amri tabanud korrakaitsjad töötasid:

This is the police station in #sestosangiovanni near #milan where the two police officers - hailed as heroes by PM #Gentiloni - are based pic.twitter.com/b01NpBI74X — Julián Miglierini (@julianmig) December 23, 2016

Kuulivest, mis päästis tõenäoliselt Cristian Movio elu:

Siseminister Marco Minniti teatas juba, et tahaks mõlemat korrakaitsjat tänutäheks emmata.