Türgi on alates putšikatsest vahistanud 1656 sotsiaalmeedia kasutajat

Ministeerium ütles, et alates juulikuisest putšikatsest on õiguslikke samme astutud 3710 inimese suhtes, keda politsei on tuvastanud. Vahistatutest on 1203 vabastatud tingimisi, 767 vabastati ja 84 on veel vahi all.

Lisaks uuritakse 10 000 inimese tegevust, kelle kohta on prokuratuurile informatsiooni laekunud.