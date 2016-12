Trumpi hinnangul tekitas ÜRO asundusresolutsioon pigem kahju

"See tegi rahuleppe läbirääkimised palju raskemaks. Sellest on kahju, aga me teeme selle (rahuleppe) ikkagi ära," lubas Trump Twitteri vahendusel.

Iisrael lükkas tagasi ÜRO resolutsiooni asundustegevuse peatamise kohta Palestiina aladel ja mõistis hukka USA presidendi Barack Obama administratsiooni tegevuse, mis juudiriigi hinnangul seda tagaselja toetas.

"Obama administratsioon mitte ainult ei aidanud Iisraeli kaitsta selle kamba eest ÜRO-s, vaid tegi nendega koguni varjatult koostööd, et resolutsioon kindlasti vastu võetaks. Iisrael ootab koostööd presidendiks valitud Donald Trumpiga ja kõigi meie sõpradega USA kongressis, nii demokraatide ja vabariiklastega, et toime tulla selle absurdse resolutsiooni kahjulike tagajärgedega," märgiti avalduses.

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis resolutsiooni vastu reedel pärast seda, kui USA loobus selle vetostamisest.

Trump esitas möödunud nädalal suursaadikuks Iisraeli oma nõuniku David Friedmani, kes pooldab Ühendriikide saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma viimist.

Juristi ja ökonomistina tegutsev Friedman oli USA presidendivalimiste kampaania ajal Trumpi nõunik ning ta paistis silma Läänekalda juudiasunduste laiendamise propageerijana.

Friedman ütles Trumpi siirdemeeskonna avalduses, et tahab töötada rahu nimel ja ootab võimalust teha seda Iisraeli igavesest pealinnast, Jeruusalemmast.

Trump kohtus kampaania ajal Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga ja lubas valimisvõidu korral tunnistada Jeruusalemma Iisraeli "jagamatu pealinnana". Seda lubadust ei ole kinnisvaramagnaat valimisvõidu järel korranud, kuid tema nõunik Kellyanne Conway nimetas seda sel nädalal Trumpi jaoks "tähtsaks prioriteediks".

See tähendaks lahtiütlemist Washingtoni senisest poliitikast hoida oma diplomaatiline kohalolek juudiriigis Tel Avivis.

USA ja enamik ÜRO liikmesriike ei tunnusta Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Linna staatus on aastakümnete pikkuse Iisraeli-Palestiina konflikti üks keerukamaid küsimusi.