Tuhanded filipiinlased põgenevad võimsa jõulutaifuuni eest

Võimud on hoiatanud, et Bicoli poolsaarele liginev taifuun võib tuua endaga kuni kahe ja poole meetri kõrgused lained, maalihked ja äkktulvad. Taifuuni eel käivitati ohustatud piirkondades massiline evakuatsioon, mille käigus turvalisematele aladele on toimetatud mitusada tuhat inimest.

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt jõuab Nock-Ten Filipiinide peasaare Luzoni lõunaosas asuvale Bicoli poolsaarele pühapäeva õhtul. Edasi liikudes mõjutab torm alasid, kus elab ligi 42 miljonit inimest, teiste seas pealinna Manilat, mida taifuun tabab ilmselt esmaspäeval.