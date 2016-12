Trump likvideerib oma kahtlase mainega heategevusfondi

«Fond on teinud väga palju head annetades miljoneid dollareid hinnatud organisatsioonidele ja ühendustele nagu näiteks veteranid, politseiamet ja lastekaitseorganisatsioonid. Sellest hoolimata olen otsustanud selle likvideerida, sest ma ei taha presidendiametisse astudes mingit huvide konflikti,» seletas Trump.

Donald J. Trump Foundation sai algkapitali Trumpi bestselleri tuludest ja aastani 2005 rahastas seda Trump ise. Pärast seda on BBC andmetel fondi rahastanud Trumpi äripartnerid ja sõbrad.

Ühendriikides on fondiga seoses esitatud mitmeid kahtlusi väidetava rahade väärkasutamisega. Muu hulgas on Trumpi süüdistatud, et ta kasutab fondi raha oma kohtuasjade ajamiseks.

Telekanali CNN andmetel uurib New Yorgi prokuratuur parajasti fondi tegevust.