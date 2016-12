Marine Le Pen lubas Prantsusmaa lahkumist EList ja NATOst

«Frexit (Prantsusmaa lahkumine EList - toim) on osa minu poliitikast,» ütles Le Pen intervjuus Kreeka päevalehele Dimokratia. «Rahval peab olema võimalus hääletada orjusest ja Brüsseli tehnokraatide väljapressimise alt vabastamise üle, et anda riigile tagasi suveräänsus.»

Praegu Euroopa Parlamendis Prantsusmaa saadikuna töötav Le Pen ütles, et Prantsusmaa peaks lahkuma ka eurotsoonist ning võtma uuesti kasutusele frangi. Lisaks peaksid tema sõnul EList ja euroalast välja astuma Portugal, Itaalia, Hispaania, Kreeka, Küpros ja Iirimaa. Ideaalis võiksid need riigid ühendusest välja astuda Prantsusmaaga samal päeval, ütles Le Pen ja lubas selle nimel tööd teha.

Ka kritiseeris Le Pen intervjuus NATOt, öeldes, et allianss eksisteerib üksnes Ameerika Ühendriikide huvide teenimiseks. Ta lubas Prantsusmaa väljaastumist NATOst, öeldes, et organisatsiooni pole enam vaja.

«See loodi, kui oli olemas oht, mis lähtus Varssavi Paktist ja kommunistliku Nõukogude Liidu ekspansionismist,» selgitas Le Pen, kes on varem kritiseerinud ka NATO laienemist Venemaa piiridele. «Nõukogude Liitu ja Varssavi Pakti pole enam. Washington hoiab NATOt alles, et see täidaks tema eesmärke Euroopas,» lisas presidendikandidaat.

Viimaste arvamusuuringute järgi pääseb Le Pen tuleva aasta kevadel toimuvatel presidendivalimistel koos konservatiivide kandidaadi François Filloniga lõppvooru. Enamik uuringuid ennustab võitu siiski Fillonile.