Taifuun Nok-Ten randus Filipiinide idarannikul

Taifuuni tuulte kiirus ulatub 51, puhanguti 65 meetrini sekundis. Catanduanesilt ja selle lähedalt Bicoli poolsaaarelt on evakueeritud üle 100 000 inimese.

Võimud on hoiatanud, et taifuun võib tuua endaga kuni kahe ja poole meetri kõrgused lained, maalihked ja äkktulvad.

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt jõuab Nock-Ten Filipiinide peasaare Luzoni lõunaosas asuvale Bicoli poolsaarele täna õhtul. Edasi liikudes mõjutab torm alasid, kus elab ligi 42 miljonit inimest, teiste seas pealinna Manilat, mida taifuun tabab ilmselt esmaspäeval.

Häiritud on laeva- ja lennuliiklus.

Viimase 65 aasta jooksul on Filipiine esimesel jõulupühal tabanud seitse taifuuni. Filipiinid on suurima roomakatoliiklastest elanikkonnaga Aasia riik ja jõulud on seal suurimad pühad.