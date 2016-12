Makedoonia konservatiivid kindlustasid valimisvõidu

Kordusvalimised pealinnast Skopjest 50 kilomeetri kaugusel asuvas Tearce külas andsid sotsiaaldemokraatide juhitavale opositsioonile 245 häält ja konservatiividele eesotsas Gruevski erakonnaga VMRO-DPMNE 149 häält. 714-st registreeritud valijast hääletas 402.

VMRO-DPMNE kogus seega ühtekokku 454 577 häält ja saab 120-kohalises parlamendis 51 kohta. Sotsiaaldemokraate toetas 436 981 valijat ja neile kuulub 49 kohta. Viimased vajasid Tearce hääletusel vähemalt 307 häält, et saada konservatiivide arvel oma 50. mandaat parlamenti.

Gruevskil tuleb moodustada koalitsioonivalitsus ühe või mitme albaanlaste parteiga nii nagu ta on teinud ka varem. Seekord on aga koalitsiooni moodustamine raskem seoses kahe uue albaanlaste partei esiletõusuga. Albaanlastest vähemuse suurim partei, Integratsiooni Demokraatlik Liit, on olnud Gruevski kindel partner.

11. detsembril korraldatud üldvalimistel hääletas Tearces 404 inimest. VMRO-DPMNE sai 91 häält ja sotsiaaldemokraadid 87 häält. Ülejäänud hääled jagunesid nelja albaanlaste partei vahel.