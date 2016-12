Libauudises ähvardas Iisrael Pakistani tuumarünnakuga

Kaitseminister Khawaja Asif reageeris uudisteportaalis AWDNews avaldatud libauudisele «Iisraeli kaitseminister: Kui Pakistan saadab maaväed Süüriasse, hävitame selle riigi tuumarünnakuga».

«Iisraeli kaitseminister ähvardab tuumalöögiga Pakistani tema rolli tõttu Süürias Daeshi (sunniitliku äärmusrühmituse ISIS akronüüm - toim) vastases sõjas. Iisrael unustab, et ka Pakistan on tuumariik,» kirjutas kaitseminister Twitteris.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH

Mitmed väljaanded tõlgendasid Pakistani kaitseministri säutsu aga Pakistani-poolse ähvardusena. Riigi kaitseministeeriumi kinnitusel pole aga Asif Iisraeli kunagi tuumarünnakuga ähvardanud.

Hiljem tegi Asif teisegi postituse, milles kinnitas, et Pakistani tuumaprogramm on üksnes heidutuseks ja tema kodumaa vabaduse kaitsmiseks. «Me soovime eksisteerida koos rahus nii oma regioonis kui ka kaugemal,» vastas Asif väljaandele New York Times.

Our nuclear prgrm is only a deterrence to protect our freedom.We desire to coexist in peace , both in our region & beyond.@nytimes