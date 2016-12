Vene vannivahuohvrite arv kasvas 77ni

Haiglaravil viibiv veel 16 inimest, kellest osa on raskes seisundis.

Uurijate andmetel tarbisid ohvrid mürgist metanooli sisaldanud vedelikku nimega «Bojarõšnik», arvates, et tegu on tavapärase alkoholiga. Kriminaaluurimise käigus on praeguseks kinni peetud 23 inimest.

Arvatakse, et odavaid surrogaate – sinna alla kuuluvad nii lõhnaõlid, habemeajamisvedelikud kui ka aknapuhastusvahendid – joob Venemaal ligi 12 miljonit inimest.