Hololei: lausa piinlik öelda, aga transpordis oli hea aasta

Lõppeva aasta fenomeniks on tema hinnangul paraku kujunenud lõpmatu vassimine rahvahääletustel ja valimistel.

- Mis teil oma esimese ametiaastaga ära teha õnnestus?

Tänavune aasta on olnud poliitikas hästi keeruline ja toonud endaga kaasa lausa tektoonilisi liikumisi: Brexit, Donald Trumpi valimine Ameerika presidendiks, Süüria, eriti praegused sündmused Aleppos, terrorirünnakud Brüsselis ja Istanbuli lennujaamas, Nice, Berliin jne.

Globaalselt pildilt transpordimaailma tulles on kuidagi lausa piinlik öelda, aga on olnud üliedukas aasta. Lõpule on viidud aastaid kestnud protsesse.

Eriti hea meel on selle üle, et pärast 16 aastat tööd sai vastu võetud uus Euroopa sadamate poliitika, mille mõte on moderniseerida, muuta rahastamine läbipaistvamaks ja suurendada ka konkurentsisuutlikkust.

Või näiteks Euroopa raudteetranspordituru avamine. Seda räägiti läbi umbes viis aastat ja mingil hetkel tundus, et lahenduseni ei jõuta kunagi. Aga lõppeval aastal õnnestus kompromissid leida ning me astume järjekordse sammu, et praegu väga konarlik Euroopa raudteeturg hakkaks korralikumalt toimima ja seal suureneks konkurents, eriti reisijaveos.