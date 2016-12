Trump nimetas ÜRO-d jututoaks ja ajaveetmispaigaks

USA valitud president Donald Trump nimetas esmaspäeval ÜRO-d klubiks, kuhu inimesed kogunevad mõnusalt aega veetma.

"ÜRO-l on nii suur potentsiaal, aga praegu on see klubi, kuhu inimesed kogunevad, et vestelda ja veeta mõnusalt aega. Nii kurb!" säutsus Ühendriikide järgmine riigipea Twitteris.

Trump on viimastel päevadel kritiseerinud ÜRO-d resolutsiooni vastuvõtmise eest selle julgeolekunõukogus, milles nõutakse Iisraeli asundustegevuse kohest peatamist.

Ta kritiseeris USA praeguse valitsuse otsust loobuda veto kasutamisest resolutsiooni blokeerimiseks. "Pärast 20. jaanuari olukord muutub," säutsus Trump resolutsiooni vastuvõtmise järel.

"See muutis rahuleppe läbirääkimised palju raskemaks. Sellest on kahju, aga me teeme selle (rahuleppe) ikkagi ära," lubas kinnisvaramagnaat.