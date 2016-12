Obama oleks enda sõnul võimaluse korral võitnud kolmanda ametiaja

USA president Barack Obama on kindel, et oleks võitnud võimaluse korral kolmanda ametiaja, ametijärglane Donald Trump nii ei arva.

Obama väljendas usutluses oma endisele nõunikule David Axelrodile kindlust, et oleks võitnud võimalusel kolmanda ametiaja, kui oleks saanud kandideerida viimase kaheksa aasta jooksul edendatud visiooni platvormil. Tema sõnul ei suutnud demokraadid tänavu piisavalt selgelt edastada sõnumit sellest visioonist.

"President Obama ütles, et oleks enda arvates minu vastu võitnud. Ta peakski nii ütlema, aga mina ütlen MITTE MINGIL JUHUL - töökohad lahkumas, ISIS, OCare, etc.," säutsus Trump Twitteris äärmusrühmitusele Islamiriik ja Obama tervishoiureformile viidates.

Chicago ülikool ja telekanal CNN koostasid Obama usutlusest Axelrodile podcastiklippide kogu.

"Kaotamine ei ole kunagi lõbus," ütles president demokraatide kaotuse kohta tänavustel presidendi- ja kongressivalimistel.

"Olen uhke, et püüdsin presidendiametis käituda vastavalt sellele, mis on õige, selle asemel, mis on populaarne. Kutsun inimesi alati mitte alahindama poliitikas kaotamisega kaasnevat avalikku alandamist," sõnas Obama.

Riigipea sõnul on poliitikas kaotamine tagasilükkamise mõttes erinev sellest, mida enamik täiskasvanuna kogeb.

Obama on enda sõnul uhke kahe ametiaja jooksul saavutatud edusammude üle. Ta ütles, et see on eelkõige saavutatud tänu "Ameerika vaimule", mis avaldub eriti tugevalt nooremas põlvkonnas.

"Ühendriikide vaim on ilmnenud paljudel viisidel ning avaldub kogukondades üle riigi," lausus ta. "Me näeme seda nooremas põlvkonnas, mis on targem, sallivam, uuenduslikum, loovam, ettevõtlikum ja ei mõtlekski kellegi diskrimineerimise peale näiteks seksuaalse orientatsiooni põhjal."

Obama sõnul on kõike kirjeldatut USA ühiskonnas näha, eriti 20. ja 30. aastaste seas.

Ehkki presidendiks valitud Trump näib kavatsevat ellu viia poliitikaid, mis pööravad Ühendriigid järsult paremale, sõnas Obama Axelrodile, et tema ametiaja jooksul leidis riigi kultuuris aset muutus.

"Enamus on omaks võtnud arusaama sallivast, mitmekesisest, avatud, energiast ja dünaamilisusest pakatavast Ameerikast," lausus president. "Probleem on selles, et see ei avaldu alati poliitikas."